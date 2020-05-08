ОРДЛО готують масові скорочення шахтарів, - Мінреінтеграції

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На шахті в Луганській області вже звільнили понад 250 гірників

Окупаційні адміністрації окремих районів Донбасу готують масові скорочення шахтарів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що так звана "ЛНР" ухвалила рішення скоротити робочі місця на шахтах і закрити частину об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, вирішено закрити шахти "Ніканор-Нова" в Зоринську на суху консервацію.

В кінці квітня понад 50 гірників цієї шахти влаштували страйк з вимогою погасити заборгованість по зарплаті, адміністрація пообіцяла частково погасити борги, але рішення про закриття шахти залишається в силі.

Крім того, на шахті "Довжанська капітальна" через проблеми зі збутом вугілля скоротили понад 250 шахтарів.

А на території так званої "ДНР" нерентабельними залишаються 11 шахт. Зокрема, загострюється криза на шахті "Комсомолець Донбасу" (Кіровське), яка входила до ДТЕК Ріната Ахметова. На цій шахті працюють майже 4,6 тис. осіб, а заборгованість перед шахтою за продукцію складає 4,9 млрд рублів, сам шахта накопичила 300 млн російських рублів боргу за спожиту електроенергію та понад 31 млн рублів боргів по зарплаті.

В кінці березня 2 000 шахтарів були відправлені у відпустку з номінальним збереженням 2/3 окладу. Внаслідок накопичення боргів і згортання робіт відбувається поступове підтоплення шахти, що також створює ризик підтоплення шахти "Шахтарська Глибока".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про забруднення водосховища на окупованому Донбасі, в результаті чого в небезпеці перебувають 300 тис. жителів. Мова йде про забруднення Волинцівського водосховища, воду з якого використовують мешканці Єнакієвого, Дебальцева, Шахтарська, Чистяково та інших населених пунктів.