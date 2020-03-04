Рада перейшла до звіту правоохоронців

Фото: Верховна рада Україна (РБК-Україна)

Першим викликали до трибуни Авакова

Верховна рада на позачерговому засіданні перейшла до заслуховування звіту правоохоронців. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Першим до звіту був запрошений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Нагадаємо, раніше Рада схвалила призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль пообіцяв презентувати програму діяльності оновленого уряду найближчим часом. За словами Дениса Шмигаля, партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрями й основні пріоритети оновленого уряду.

Також парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів. При цьому п'ять міністрів з попереднього уряду - Аваков, Криклій, Малюська, Пристайко та Федоров зберегли свої посади, а чотири посади залишаються вакантними.

Крім цього Рада Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту. За звільнення Кабміну Гончарука проголосували 336 нардепів.