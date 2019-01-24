У СБУ розповіли про відкриття справ щодо фінзлочинів на підприємствах "Укроборонпрому"

Фото: Віталій Маяков (youtube.com)

Зокрема, одну зі справ розпочато за фактом розкрадання 11 млн гривень службовими особами ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування"

У 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки та інших правоохоронних органів було розпочато декілька кримінальних справ, пов’язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомив замначальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков під час засідання антикорупційного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за цими матеріалами були внесені відомості до ЄРДР та порушені кримінальні провадження.

Маяков навів приклад, що НАБУ відкрило провадження за фактом розкрадання службовими особами ДП "Авіакон" коштів шляхом закупівлі обладнання для вертольотів "Мі-24" за завищеними цінами.

"Нацполіція: кримінальне провадження за фактом систематичних порушень фінансової господарської діяльності службових осіб ДП "Львівський державний завод "ЛОРТА"; Військова прокуратура Миколаївського гарнізону південного регіону: за фактом вчинення службовими особами ДП "Миколаївський суднобудівний завод" дій, які призвели до нанесення значних збитків державі", - розповів представник СБУ.

За його словами, Генеральна прокуратура розпочала провадження за фактом розкрадання майна і грошових коштів в особливо великих розмірах на ДП "Завод 410 цивільної авіації".

А прокуратура Харківської області відкрила справу за фактом розтрати державних коштів на суму понад 11 мільйонів гривень службовими особами ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування".

"ГПУ - за фактом протиправної діяльності службових осіб ДП "НВК "Прогрес", пов'язаної із нецільовим використанням бюджетних коштів на суму близько 2,5 млн гривень… Військова прокуратура Західного регіону - за фактами розтрати державних коштів службовими особами ДП "Львівський державний авіаремонтний завод", - додав Маяков.

Нагадаємо, Служба безпеки України розслідує дві справи про фінансові порушення на підприємствах "Укроборонпрому".

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань запобігання корупції звернеться до Ради національної безпеки і оборони щодо закриття кримінальних проваджень по корупції в оборонному секторі.