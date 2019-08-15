Суд відмовився відновлювати слідство щодо Мангера

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прокурори не з'явилися на засідання, однак суд все ж розглянув скаргу

Шевченківський районний суд Києва розглянув скаргу Владислава Мангера з вимогою відновити слідство щодо вбивства Катерини Гандзюк і вирішив її не задовольняти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Хто замовив Катю Гандзюк".

Наголошується, що прокурори не з'явилися на засідання, однак суд все ж розглянув скаргу.

“Адвокати просили передати наявні матеріали по Мангеру до суду, щоб там мати можливість зняти всі звинувачення з Мангера. Тобто вивести його зі справи з неможливістю притягнення його до відповідальності. А по Левіну пропонують виділити окреме провадження і проводити розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

6 серпня Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця цього тижня.

Зазначимо, глава Херсонської облради Владислав Мангер разом з Олексієм Левіним є підозрюваним в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський суд Києва заарештував Мангера із заставою майже 2,5 млн гривень. Пізніше за нього внесли заставу і він вийшов з-під варти.

У квітні слідство змінило підозра Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. До цього його звинувачували в організації вбивства і умисному вбивстві, яке передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Олексій Левін, більш відомий у кримінальному світі на прізвисько "Москаль-молодший", вважається одним з ключових організаторів вбивства радника мера Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк. Левін покинув Україну 19 серпня минулого року і до цих пір ховається від слідства, у зв'язку з чим він оголошений у міжнародний розшук.