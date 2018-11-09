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В СБУ розповіли про хід розслідування справи Гандзюк

Новини » Політика    09.11.2018 - 13:34
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook com uakateryna)

За словами Грицака, у справі Гандзюк поки не проведені всі процесуальні дії

На даний момент підстав для встановлення замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк не достатньо. Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми вже отримали кримінальне провадження, воно об'єднане з тим провадженням, яке було у нас щодо особи замовника, активно ведеться робота", - сказав він.

Грицак зазначив, що поки для встановлення замовників вбивства Гандзюк не достатньо підстав, оскільки поки не були проведені всі процесуальні дії.

"Як тільки у нас будуть якісь новини, які будуть заслуговувати вашої уваги, уваги українського суспільства і які не зашкодять проведенню подальших ефективних оперативно-розшукових дій, ми обов'язково відразу про це повідомимо, обіцяю вам", - сказав Грицак.

Глава СБУ також додав, що відомство в ході розслідування активно співпрацює з громадськими активістами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 31 липня 2018 року відразу після скоєння нападу на Гандзюк в Херсоні місцева поліція зареєструвала кримінальне провадження, яке розслідувало облуправління Нацполіції. Через тиждень, 6 серпня було зареєстровано ще одну справу, яку розслідує СБУ. На даний момент дві ці справи об'єднали в одну, розслідування веде СБУ.

Додамо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, справу Гандзюк до кінця року передадуть в суд.

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Новини України Служба безпеки УкраїниВасилий ГрицакКатерина Гандзюк
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