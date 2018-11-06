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Грицак очікує, що матеріали по справі Гандзюк надійдуть до СБУ сьогодні

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 15:07
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Грицак зазначив, що фактично матеріали по справі Гандзюк вже перебувають у Києві

Глава Служби безпеки України Василь Грицак очікує, що матеріали по справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк надійдуть до СБУ сьогодні, 6 листопада 2018 року. Про це Грицак заявив у ході виступу у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Грицак, 31 липня 2018 року одразу після скоєння нападу на Гандзюк у Херсоні місцева поліція зареєструвала кримінальне провадження, яке розслідувало облуправління Нацполіції.

"З самого першого дня розслідування цього провадження СБУ брала безпосередню участь у роботі і в слідчих діях за дорученням процесуального керівника і слідчих. Через тиждень, 6 серпня було зареєстровано ще одне кримінальне провадження, яке надано було до розслідування до СБУ. Воно було зареєстровано за статтею 258, 15 та 115 ККУ саме в частині замовника", - повідомив Грицак.

Він також додав, що нещодавно було прийнято рішення про об'єднання вказаних проваджень і наразі СБУ очікує на матеріали справи.

"Прийнято рішення ГПУ про передачу матеріалів і об'єднання цих двох проваджень в одне. Фактично матеріали вже перебувають у Києві і я надіюся, що сьогодні ми їх отримаємо фізично для продовження провадження", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді Україні нардепи заслухали представників правоохоронних органів щодо рослідування справи Гандзюк.

Зокрема, в Раді виступив генпрокурор Юрій Луценко, який заявив, що справу до кінця року передадуть до суду.

У Раді також виступив глава Нацполіції Сергій Князєв, який повідомив, що спочатку організатор обіцяв замовнику 5 тис. доларів за побиття Гандзюк, пізніше плани зловмисників змінилися і її вирішили облити кислотою.

Рада утворила ТСК з розслідування вбивства Гандзюк та нападів на активістів У Києві СБУ проводить обшуки у представників проросійської організації
Новини України Служба безпеки УкраїниКатерина Гандзюк
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