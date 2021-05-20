СБУ проводить навчання в Одесі: встановили блокпости, перевіряють транспорт

Так, блокпости стоять в районі Григорівки, Нових Біляр, повороту на порт "Південний". Правоохоронці перевіряють транспорт.

Як раніше повідомляли в СБУ, навчання проходитимуть на території всієї області протягом 20-21 травня.

Тренування пройдуть в умовах, "максимально наближених до реальних", в районі селищ Григорівка, Боляри і Нові Біляри Одеської області та на території Південної філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Під час масштабних тренувань в окремих районах області можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів.