СБУ проводит учения в Одессе: установили блокпосты, проверяют транспорт

Так, блокпосты стоят в районе Григорьевки, Новых Беляр, поворота на порт "Южный". Правоохранители проверяют транспорт.

Как ранее сообщали в СБУ, учения будут проходить на территории всей области в течение 20-21 мая.

Тренировка пройдут в условиях, "максимально приближенных к реальным", в районе поселков Григорвивка, Боляры и Новые Беляры Одесской области и на территории Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Во время масштабных тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей.