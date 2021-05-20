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СБУ проводит учения в Одессе: установили блокпосты, проверяют транспорт

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит учения в Одессе. По городу установили блокпосты, якобы ищут террористов.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Так, блокпосты стоят в районе Григорьевки, Новых Беляр, поворота на порт "Южный". Правоохранители проверяют транспорт.

Как ранее сообщали в СБУ, учения будут проходить на территории всей области в течение 20-21 мая.

Тренировка пройдут в условиях, "максимально приближенных к реальным", в районе поселков Григорвивка, Боляры и Новые Беляры Одесской области и на территории Южного филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Во время масштабных тренировок в отдельных районах области возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей.

Ранее СБУ и МВД провели совместные антитеррористические учения в Виннице и прилегающих к областному центру районах.

Напомним, в Ровенской областной государственной администрации 28 апреля провели антитеррористические учения.

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