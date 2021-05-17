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СБУ та МВС провели навчання у Вінниці: ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників

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Вінниця, Понеділок 17 травня 2021 16:14
СБУ та МВС провели навчання у Вінниці: ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників Фото: антитерористичні навчання СБУ та МВС у Вінниці (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

СБУ та МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах. В ході заходу відпрацьовувалася ліквідація диверсійних груп і звільнення заручників.

Про це повідомила прес-служба МВС України.

Навчання проводилися в обласному центрі та прилеглих до нього районах. У заході було залучено близько 1000 чоловік і 100 одиниць спецтехніки, включаючи вертоліт.

У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, військової поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

За легендою навчань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення і локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Головною метою тренування було підвищення міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним та терористичним загрозам.

Фото: антитерористичні навчання СБУ та МВС у Вінниці (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 12-14 травня у Львівській області пройшли антитерористичні навчання Служби безпеки України. У цей період у громадян перевіряли документи і транспорт.

Відзначимо в кінці квітня антитерористичні навчання проводилися в Рівному. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

Також РБК-Україна писало, що поліцейські в Хмельницькій області провели навчання і бойове злагодження перед ротацією в зону ООС.

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