СБУ та МВС провели навчання у Вінниці: ліквідували "диверсантів" та звільняли заручників

СБУ та МВС провели спільні антитерористичні навчання у Вінниці та прилеглих до обласного центру районах. В ході заходу відпрацьовувалася ліквідація диверсійних груп і звільнення заручників.

Про це повідомила прес-служба МВС України .

Навчання проводилися в обласному центрі та прилеглих до нього районах. У заході було залучено близько 1000 чоловік і 100 одиниць спецтехніки, включаючи вертоліт.

У тренуваннях брали участь військовослужбовці військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, військової поліції, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

За легендою навчань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення і локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Головною метою тренування було підвищення міжвідомчої взаємодії та готовності до протидії можливим диверсійним та терористичним загрозам.

Фото: антитерористичні навчання СБУ та МВС у Вінниці (mvs.gov.ua)