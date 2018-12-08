Мамай заявив про тиск з боку СБУ

Фото: Олександр Мамай (з відкритих джерел)

Мамай заявив, що прокуратура і СБУ почали "чергову серію фальсифікації"

Олександр Мамай заявив про щоденний тиск та дискредитацію з боку працівників СБУ та прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"На мене, як законно обраного мера, щодня чиниться тиск. Сьогодні працівники прокуратури та СБУ розпочали чергову серію фальсифікації і протиправних дій проти мене і моїх близьких. Вже кілька днів вони намагаються провести обшуки у мене і моїх дітей. Мене намагаються дискредитувати", - написав Мамай.

Він також додав, що є інформація про вручення йому найближчим часом підозри "як елементу тиску і шантажу".

При цьому він підкреслив, що всі його дії знаходилися і знаходяться виключно в правовому і законному полі.

"Ні одне політичне звинувачення не має ніякого законного підґрунтя. З першого дня політичного протистояння я і вибрав саме законний шлях. Я не збираюся порушувати закон і до цієї хвилини його не порушував", - запевнив Мамай.

Він звернувся в правоохоронні органи і до полтавчан, а також до Асоціації мерів України з проханням підтримати і захистити його "як законно обраного мера".

"Я опираюся сильному інформаційному тиску і стою проти брехливого інформаційно-політичного плану підготовки до майбутніх виборів. Сьогодні це беззаконня відбувається в Полтаві, а завтра може вже бути в іншому місті нашої країни. Я звернувся до суду і вимагаю законного рішення цього", - написав він.

На його думку, такі дії відбуваються для того, щоб при владі залишилися "правильні люди", а "фейк" по захопленню міської ради 7 грудня - яскравий приклад того.

"Всю цю брехливу провокацію намалювали і втілюють проти мене для цементування незаконних дій осіб, які зараз при владі", - підсумував Мамай.

Раніше ЗМІ писали про те, що Мамай був відновлений на посаді мера Полтави, про що свідчить виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Згідно з нею, Мамай має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради.

За даними ЗМІ, 14 вересня низка опозиційних депутатів Полтавської міськради провели таємне голосування і спробували відсторонити від посади мера міста Мамая, а також призначити помічника народного депутата України від БПП Олександра Шамоту на посаду секретаря Полтавської міськради.

Однак 17 вересня працівники міськради оголосили йому бойкот. Згідно з чинним законодавством України, зняти з посади мера міста можливо таємним голосуванням на сесії при наявності кворуму. За даними Мамая, 14 вересня, як і в попередні дати проведення сесій, кворуму не було.