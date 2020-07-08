СБУ проводить обшуки в мерії Одеси

Обшуки проходять за дорученням прокуратури
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в мерії Одеської міської ради. Обшуки проводять за дорученням прокуратури.
Про це РБК-Україна повідомила прес-офіцер управління СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.
"Там співробітники СБУ проводять певні слідчі дії, виїмку документів за дорученням прокуратури", - розповіла вона.
Шевчук додала, що обшуки проходять у рамках розслідування кримінальних справ про зловживання різних департаментів міськради.
"Раніше ми повідомляли про зловживання різних департаментів міськради. І ось зараз у рамках цих кримінальних проваджень ми виконуємо доручення прокуратури", - зазначила прес-офіцер.
Варто підкреслити, місцеві ЗМІ повідомляють, що обшуки пов'язані зі зловживаннями з комунальною землею, однак у СБУ поки немає інформації з цього приводу.
Нагадаємо, 2 липня в Одесі детективи Національного антикорупційного бюро провели масові обшуки у справі, пов'язаній з розкраданням майна міста; а місцеві ЗМІ писали, що в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси.
Як писало РБК-Україна, НАБУ розслідує схему при продажу заводу "Краян", на якій було викрадено 92 млн гривень; у кримінальній справі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов.