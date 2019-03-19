Названо вартість будівництва станцій метро на Виноградар

Фото: дві станції метро на Виноградар обійдуться в 6 млрд гривень (РБК-Україна)

Вартість будівництва станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" складе 6 млрд гривень

Вартість будівництва двох станцій метро на Виноградар у Києві - "Мостицька" і "Проспект Правди" - оцінюється в 6 млрд гривень. Про це на презентації проекту будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар заявив президент України Петро Порошенко.

За словами Порошенка, загальна вартість введення в експлуатацію станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" оцінюється в 6 млрд гривень. Він також зазначив, що завдяки децентралізації Київ буде забезпечений ресурсами, щоб профінансувати будівництво.

Він також нагадав, що минулого року з держбюджету на першу чергу будівництва станцій Сирецько-Печерської лінії було направлено 2,5 млрд гривень, цього року планується виделення ще 1,5 млрд гривень.

Нагадаємо, в грудні 2018 року повідомлялося, що Кабмін направить 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. За словами Гройсмана, суму виділять у рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.

Відзначимо, в лютому відмінили тендер на будівництво метро на Троєщину.