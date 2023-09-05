RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетики

Иллюстративное фото: СБУ проводит десятки обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений а восстановлении энергетики (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Правоохранители проводят более 20 обысков в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

Так, сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства по злоупотреблениям на восстановлении энергетики.

В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков.

Отмечается, что все мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

Что этому предшествовало

Сегодня утром правоохранители пришли с обысками домой к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако. Он отметил, что основанием для обысков является решение Шевченковского суда Киева.

Напомним, что с октября 2022 года и почти до марта 2023 года россияне массированно обстреливали энергетическую систему Украины и пытались вызвать блекаут.

Из-за многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому осенью и зимой по всему государству действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Добавим, что украинское правительство приступило к подготовке защиты объектов энергетической инфраструктуры в связи с возможными предстоящими обстрелами со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины