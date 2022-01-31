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Межуючі з РФ. Масові заворушення в Україні могли б охопити 4 області: які саме

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 10:31
Межуючі з РФ. Масові заворушення в Україні могли б охопити 4 області: які саме Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Масові заворушення, які планувалися на території України, могли б охопити чотири області країни. Деякі з них - межуючі з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського під час брифінгу.

"Ці акції планувалися провести в ряді міст України, центральної України частково. Зокрема, це була: Сумська, Чернігівська, Полтавська, і Черкаська області. Тобто області, в годині-півтора доїзду до Києва і наших північних кордонів з Російською Федерацією", - розповів він.

Зазначимо, за словами голови МВС, ця акція була одразу спрямована саме на насильницькі дії: учасники мали влаштувати бійки з правоохоронцями та планувалося насильство серед учасників мітингу.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в Україні.

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Міністерство внутрішніх справ України
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