СБУ провела антитерористичні навчання в Луганській області

Служба безпеки України (СБУ) провела в Луганській області антитерористичні навчання по захисту інфраструктури. За легендою, "терористи" планували здійснити диверсії в регіоні, але були знешкоджені.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

За легендою навчань, умовні терористи планували здійснити серію диверсій і терактів в Луганській області. Для їх знешкодження штаб Антитерористичного центру (АТЦ) спланував і провів спецоперацію, в ході якої "злочинці" були знешкоджені, а наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовані. У навчаннях також брали участі підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), поліції, прикордонників та представники місцевої влади.