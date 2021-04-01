СБУ провела антитеррористические учения в Луганской области

Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Луганской области антитеррористические учения по защите инфраструктуры. По легенде, "террористы" планировали совершить диверсии в регионе, но были обезврежены.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook .

По легенде учений, условные террористы планировали совершить серию диверсий и терактов в Луганской области. Для их обезвреживания штаб Антитеррористического центра (АТЦ) спланировал и провел спецоперацию, в ходе которой "преступники" были обезврежены, а последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы.

В учениях также принимали участия подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полиции, пограничников и представители местных властей.