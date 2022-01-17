Кібератака на Україну: майже всі сайти відновили роботу, але на них йдуть DDOS-атаки

Майже всі державні сайти, які постраждали від кібератаки, що сталася минулої п'ятниці, відновили свою роботу. Крім того, з п'ятниці на деякі з постраждалих державних інформаційних ресурсів йдуть DDOS-атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

Наразі продовжується розслідування кібератаки, а також ведеться робота над відновленням решти державних ресурсів. Зокрема, перевіряється версія щодо використання програми-вайпера, що знищує дані.

"Вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - зазначили в Держспецзв'язку.

Як зазначили в службі, зараз відпрацьовується версія щодо supply chain attack з використанням вразливостей OctoberCMS та Log4j.

"Також, починаючи з п'ятниці, фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів з метою достовірного встановлення джерела походження атаки", - додали у відомстві.