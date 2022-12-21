Указано, что мероприятия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви силовики проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области (facebook.com/ssu.sum)

Напомним, недавно СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали о недавней проверке СБУ в 19 храмах и церквях УПЦ МП.

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