RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области

Фото: СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области (facebook.com/ssu.sum)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по объектам УПЦ МП в Сумской области. Речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

Указано, что мероприятия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви силовики проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области (facebook.com/ssu.sum)

Напомним, недавно СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали о недавней проверке СБУ в 19 храмах и церквях УПЦ МП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныСумская областьУПЦ МП