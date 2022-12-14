СБУ проверяет еще 19 храмов и церквей МП почти в половине областей

Служба безопасности Украины проводит обыски в 19 храмах и церквях УПЦ Московского патриархата в девяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ пришла на объекты УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Речь идет о: Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе и Свято-Покровской церки (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре (Черновицкий район);

Свято-Успенском мужском монастыре (Черновицкий район);

Свято-Успенском мужском монастыре (Ровенский район);

Женском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре (с. Зимне, Владимирский район);

Мужском монастыре Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовском кафедральном Соборе (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановской церкви (г. Ромны);

Свято-Троицком храме (г. Львов);

Храме преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральном соборе Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенском кафедральном соборе, Овручско-Коростенской епархии, Свято-Василовском соборе, Свято-Василовском женском монастыре (г. Овруч);

Церкви Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка). Правоохранители проверяют, не используются ли храмы как ячейки "русского мира". СБУ проводит осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению. Фото: СБУ проводит обыски в 19 объектах УПЦ МП (ssu.gov.ua)