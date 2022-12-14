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Российские паспорта, пропуски и пропаганда: что нашла СБУ в епархиях УПЦ (МП)

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Украина, Среда 14 декабря 2022 20:36
Российские паспорта, пропуски и пропаганда: что нашла СБУ в епархиях УПЦ (МП) Фото: СБУ нашла в епархиях УПЦ (МП) российские паспорта, пропуски и пропаганду (ssu.gov.ua.sbu)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" по распространению вражеской пропаганды через верующих.

Кроме этого, обнаружены слоги с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.

  • В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ.
  • В епархии во Львовской области обнаружено фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".
  • На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.
  • На территории одного из монастырей Ровенской области разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. В настоящее время СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.
  • В Роменской епархии обнаружено клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Отмечено, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 14 декабря, Служба безопасности Украины проводила обыски в 19 храмах и церквях УПЦ Московского патриархата в девяти областях.

Также сегодня СБУ пришла с обысками в церковь Московского патриархата во Львове. Речь идет о Свято-Георгиевском кафедральном соборе.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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