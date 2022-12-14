Российские паспорта, пропуски и пропаганда: что нашла СБУ в епархиях УПЦ (МП)

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в разных областях Украины и нашла там российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" по распространению вражеской пропаганды через верующих.

Кроме этого, обнаружены слоги с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизма Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также подвергают сомнению украинскую государственность.

В ходе осмотра церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ.

В епархии во Львовской области обнаружено фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

На территории церквей в Закарпатской области находилось знамя так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов". Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, празднующих Рождество 25 декабря.

На территории одного из монастырей Ровенской области разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. В настоящее время СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.

В Роменской епархии обнаружено клирика с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Отмечено, что все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.