СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области: подробности

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В рамках мероприятий правоохранители осматривают территории объектов и осуществляют проверку лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели ряд обысков в церквях УПЦ МП. Там нашли российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали, что 19 декабря пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Позже КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название.

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