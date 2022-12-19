"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата

Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Иерей Харьковской епархии заявил, что едет в Киево-Печерскую лавру.

В телефоне священника обнаружили множество российских номеров, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды.

В диалогах служитель церкви пренебрежительно относится к украинцам, называет "бандеровцами", а Россию - матушкой. Пограничники опубликовали несколько цитат из его переписок:

"…слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";

"...не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";

"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";

"…скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Пограничники задержали священники и передали компетентным органам для принятия в отношении него правового решения.

Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (dpsu.gov.ua)