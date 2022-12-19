ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 декабря 2022 16:00
"Бендеры нас всех здесь съедят". В Киеве задержали священника Московского патриархата Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Священник, исповедующий антиукраинскую позицию, был задержан во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Иерей Харьковской епархии заявил, что едет в Киево-Печерскую лавру.

В телефоне священника обнаружили множество российских номеров, переписку пророссийского характера и компрометирующие материалы пропаганды.

В диалогах служитель церкви пренебрежительно относится к украинцам, называет "бандеровцами", а Россию - матушкой. Пограничники опубликовали несколько цитат из его переписок:

  • "…слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
  • "...не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
  • "…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
  • "…скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Пограничники задержали священники и передали компетентным органам для принятия в отношении него правового решения.

Фото: в Киеве задержали священника УПЦ МП, поддерживавшего контакты с россиянами (dpsu.gov.ua)

Напомним, СБУ во время последних обысков в епархиях УПЦ МП нашла российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пограничная служба УПЦ МП
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах