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СБУ пришла с обысками в Ужгородский горсовет, - источники

Ужгород, Пятница 06 сентября 2024 14:41
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СБУ пришла с обысками в Ужгородский горсовет, - источники Фото: СБУ провела обыски в Ужгородском горсовете (РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня пришли с обысками в Ужгородский горсовет. По этому делу также было объявлено первое подозрение.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

Как сообщили РБК-Украина источники, чиновники горсовета якобы потребовали 15 тысяч долларов от предпринимателя в обмен на разрешительные документы на строительство под коммерцию с паркоместами.

Обыски уже провели у директора Департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководителя КП "Архитектурно планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.

"Сотруднице коммунального предприятия, которая была посредником в схеме, уже сообщили о подозрении по статьям "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и "мошенничество", - рассказали источники.

Фото: СБУ провела обыски в Ужгородском горсовете (кадры источников РБК-Украина)

Предыдущие обыски в горсовете Ужгорода

Напомним, ранее Служба безопасности Украины уже наведывалась с обысками в городской совет Ужгорода и кабинет мэра Богдана Андреева. События происходили 1 ноября 2023 года и были связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.

Добавим, что в том же году, но в декабре, в горсовет Ужгорода правоохранители приходили с обысками по делу, связанному с хищением средств из местного бюджета.

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