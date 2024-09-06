СБУ пришла с обысками в Ужгородский горсовет, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня пришли с обысками в Ужгородский горсовет. По этому делу также было объявлено первое подозрение.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

Как сообщили РБК-Украина источники, чиновники горсовета якобы потребовали 15 тысяч долларов от предпринимателя в обмен на разрешительные документы на строительство под коммерцию с паркоместами.

Обыски уже провели у директора Департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководителя КП "Архитектурно планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.

"Сотруднице коммунального предприятия, которая была посредником в схеме, уже сообщили о подозрении по статьям "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и "мошенничество", - рассказали источники.