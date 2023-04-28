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"СБУ придет за каждым": хакеры сломали прямую трансляцию с конференции России и Ирана

Фото: хакеры сломали трансляцию и пригрозили Россиянам СБУ (facebook/ssumariupol)
Автор: Максим Шушко

Хакеры сломали трансляцию экспертной конференции России и Ирана и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.

В ходе конференции в которой принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казем Джалали, сотрудники аппарата правительства России и эксперты по трансляции сумел подключиться хакер.

"Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть", - сказал он.

Он добавил, что Иран "ответит" за поставки дронов России и что каждый участник конференции больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты направили в Украину хакеров для помощи в борьбе с российскими кибернападениями.

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