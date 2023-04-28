UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"СБУ прийде за кожним": хакери зламали пряму трансляцію з конференції Росії та Ірану

Фото: хакери зламали трансляцію і пригрозили Росіянам СБУ (facebook/ssumariupol)
Автор: Максим Шушко

Хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Під час конференції у якій брали участь депутат Держдуми Костянтин Засулін, посол Ірану в Росії Казем Джалали, співробітники апарату уряду Росії та експерти у трансляцію зумів підключитись хакер.

"Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним військовим злочинцем та їхнім посібником, тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що у вас є", - сказав він.

Він додав, що Іран "відповість" за постачання дронів Росії і що кожен учасник конференції більше ніколи не заїде в жодну цивілізовану країну.

Раніше ми писали, Сполучені Штати направили в Україну хакерів для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяІранКібератака