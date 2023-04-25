США направили в Украину хакеров, помогающих бороться с кибернападениями РФ

США отправили в Украину своих специалистов для помощи в борьбе с российскими кибернападениями. Речь идет о десятках таких лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление генерал-майора армии США Уильяма Хартмана, которого цитирует Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты направляют больше своих киберсил за границу, чтобы помочь другим странам, в том числе Украине, бороться с хакерами.

"Вооруженные силы США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 специалиста в Украину, которые борются с российскими кибернападениями во время войны. Это группы защиты и они охотятся за общими противниками", - заявил Хартман.

Он рассказал, что в последние три года CNMF провели 47 оборонных киберопераций в 20 странах.

Также Хартман добавил, что специалисты CNMF известны тем, что предотвратили потенциальные нападения на три федеральных агентства США.

Также они раскрыли иранскую хакерскую группу, которая сломала систему голосования в одном из американских городов, что использовались для отчета о результатах выборов 2020 года.

Напомним, ранее Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.

Также мы писали, что в Польше задержали российских хакеров, атаковавших европейские посольства.

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