СБУ прийшла до Одеської митниці у справі про корупцію

Служба безпеки України проводить слідчі дії щодо керівництва Одеської митниці у справі про корупцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Hromadske".

За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, справа пов’язана з "масштабною корупційною схемою". Слідчі дії проводять щодо керівництва митниці Одеської області, але конкретних фігурантів справи відомство поки назвати не може.

Речниця пообіцяла, що повна офіційна інформація щодо цієї справи буде завтра вранці, 14 травня.

За інформацією ЗМІ, на хабарі взяли саме керівника Одеської митниці Михайла Грибанова.

Нагадаємо, в березні за результатами відкритого конкурсу новим керівником Одеської митниці Державної митної служби став Михайло Грибанов. Тоді зазначалося, що новий глава Одеської митниці має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці і в бізнесі.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Укази були оприлюднені в середу, 13 травня. Так, Зеленський звільнив начальника головного управління СБУ в Житомирській області Олега Головаша, а на його місце призначив Сергія Лисака. Також президент звільнив главу СБУ в Києві та Київській області Сергія Болдиря, а на його місце призначив Олега Головаша.

Крім того, кадрові перестановки відбулися і в Одеській області. Так, було звільнено з посади глави СБУ Віталій Харченко, а на його місце був призначений Віктор Доровский.