Призначено нового голову Одеської митниці

Ілюстративне фото ( sfs.gov.ua)

Новим головою Одеської митниці став Михайло Грибанов

За результатами відкритого конкурсу новим керівником Одеської митниці Державної митної служби став Михайло Грибанов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нова митниця" у Facebook.

Як повідомляється, за посаду керівника Одеської митниці змагалися 58 кандидатів.

"Протягом 45 днів конкурсна комісія провела три етапи відбору, яким передувало онлайн-тестування на знання Основного закону України. До фінальних співбесід з головою Держмитслужби прийшли п'ять претендентів, де перемогу здобув Михайло Грибанов", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що новий голова Одеської митниці має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці та в бізнесі.

"Перед Одеською митницею стоїть дуже відповідальне завдання по наповненню бюджету та посилення протидії контрабанді та порушенню митних правил. Я переконаний, ми досягнемо високих показників і забезпечимо якісний сервіс для імпортерів", - зазначив Грибанов.

Нагадаємо, в серпні минулого року екс-глава Державної фіскальної служби Олександр Власов був звільнений з посади голови Одеської митниці.

Крім того, у січні СБУ викрила на систематичному отриманні хабарів головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя" Дніпровської митниці. Чиновник вимагав від підприємців хабарі за не перешкоджання у ввезенні товарів на територію України.