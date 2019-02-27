СБУ попередила масштабну кібератаку на ЦВК

Фахівцями СБУ перевіряється можлива причетність до організації кібератаки російських спецслужб

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ во взаимодействии с сотрудниками Центральной избирательной комиссии в ходе выборов президента Украины предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ на странице в Facebook.

Сообщается, что по выводам экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам президента Украины.

"Специалисты спецслужбы установили, что атака была проведена по технологии http flood, через генерацию постоянных запросов, которые усложняли работу информационной системы и блокировали возможность доступа обычных пользователей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для проведения кибератаки злоумышленники использовали разветвленную сеть сайтов на базе не обновленной версии системы WordPress, что позволило хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации обьемных запросов.

"С целью локализации кибератаки и устранения ее негативных последствий специалистами осуществлен ряд практических мер, позволивших прекратить негативное влияние на работу веб-ресурса ЦИК", - добавили в ведомстве.

Специалистами СБУ проверяется возможная причастность к организации кибератаки российских спецслужб и подконтрольных им хакерских группировок.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия намерена задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа во время выборов 2019.

РБК-Украина писало, что в СБУ заявляли о вмешательстве РФ в выборы в Украине и то, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период этих выборов.