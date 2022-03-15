ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 березня 2022 10:16
СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні Фото: СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував російським окупантам мобільний зв’язок в нашій країні. Зловмиснику вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, за допомогою цього колаборанта ворог:

  • анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони окупантів в Україні;
  • розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
  • передавав команди і вказівки передовим групам військ РФ.

СБУ встановила, що за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них - від вищого керівництва ворожої армії.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання.

Фото: СБУ спіймала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ в Волинській області спецслужба викрила агента зі "сплячого резерву" ФСБ.

Війна Росії проти України триває 20-й день. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження