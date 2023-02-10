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У экс-нардепа Котвицкого и олигарха Фукса проводят обыски

Новина українською →
Украина, Пятница 10 февраля 2023 15:19
У экс-нардепа Котвицкого и олигарха Фукса проводят обыски Фото: олигарх Павел Фукс (wikimedia org Jbuket)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

У бывшего нардепа 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса проходят обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Обыски проходят в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками "Недра Украины".

По данным Государственного бюро расследований, акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли. Из-за заключения ряда соглашений по его собственности незаконно пропало имущество стоимостью в десятки миллионов гривен.

Все эти общества были связаны с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и экс-нардепом Игорем Котвицким. В результате противоправной деятельности должностных лиц Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области. При этом из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд гривен. Залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Служба безопасности Украины сообщает, что по результатам обысков обнаружено и изъято:

  • черновые записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;
  • средства связи и компьютерную технику;
  • около 300 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 1,5 млн грн наличными

Расследование в рамках уголовного дела по ст. 364 УК продолжается.

Фото: СБУ и ГБР провели обыски у Котвицкого и Фукса (ssu.gov.ua)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 июня ввел в действие решение СНБО о санкциях против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

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Служба безопасности Украины Павел Фукс ГБР
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