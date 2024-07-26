СБУ сообщила об очередном подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник получил новое подозрение. Он организовал в Луганской области принудительную "мобилизацию" на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Facebook.
Правоохранители выяснили, что Пасечник организовал пополнение оккупационных группировок Южного военного округа РФ жителями региона.
"Начиная с 19 февраля 2022 года, гауляйтер подписал несколько распоряжений по "введению военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части региона. Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно призвали на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий", - уточнили в СБУ.
В первую очередь речь о мужчинах от 18 лет. Их после быстрой подготовки отправляют на "мясные" штурмы украинских защитников на востоке. Более 70% таких "мобилизованных" погибли на передовой в первые месяцы российского полномасштабного вторжения.
Таким образом Пасечника подозревают в нарушении законов и обычаев войны, которое совершено по предварительному сговору группой лиц.
Напомним, СБУ уже объявляла о подозрении Пасечнику в организации и проведении незаконных выборов и в добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории, а также в коллаборационизме и посягательстве на суверенитет Украины.
За коллаборационизм и посягательство на суверенитет он уже даже получил 12 лет тюрьмы, но заочно. Это произошло в начале июля этого года.
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