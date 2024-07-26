СБУ сообщила об очередном подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Правоохранители выяснили, что Пасечник организовал пополнение оккупационных группировок Южного военного округа РФ жителями региона.

"Начиная с 19 февраля 2022 года, гауляйтер подписал несколько распоряжений по "введению военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части региона. Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно призвали на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий", - уточнили в СБУ.

В первую очередь речь о мужчинах от 18 лет. Их после быстрой подготовки отправляют на "мясные" штурмы украинских защитников на востоке. Более 70% таких "мобилизованных" погибли на передовой в первые месяцы российского полномасштабного вторжения.

Таким образом Пасечника подозревают в нарушении законов и обычаев войны, которое совершено по предварительному сговору группой лиц.