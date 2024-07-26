СБУ повідомила про чергову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику

Правоохоронці з'ясували, що Пасічник організував поповнення окупаційних угруповань Південного військового округу РФ мешканцями регіону.

"Починаючи з 19 лютого 2022 року, гауляйтер підписав кілька розпоряджень щодо "запровадження воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині регіону. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно призвали на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств" , - уточнили у СБУ.

Насамперед мова про чоловіків віком від 18 років. Їх після швидкої підготовки відправляють на "м'ясні" штурми українських захисників на сході. Понад 70% таких "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці російського повномасштабного вторгнення.

Таким чином Пасічника підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, яке скоєно за попередньою змовою групою осіб.