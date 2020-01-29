СБУ отримала доступ до телефонних даними пілотів збитого в Ірані Boeing

Шевченківський районний суд Києва надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні розмови пілотів збитого в Ірані літака за п'ять років. Про це йдеться в судових матеріалах, передає РБК-Україна.

У матеріалах зазначається, що з 8 січня СБУ веде розслідування за фактом катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

В ході досудового розслідування встановлено, що 8 січня о 06:30 недалеко від аеропорту Імама Хомейні в Тегерані було навмисно знищено український літак, що призвело до загибелі 176 осіб.

СБУ в рамках розслідування вирішила дослідити інформацію про мобільні розмови двох пілотів, бортпровідника та пасажирів вказаного рейсу.

"Не виключено, що незадовго до смерті на борту літака...вказані особи, використовуючи належні їм номери мобільних телефонів, могли спілкуватися з особами, які потенційно причетні до вчинення розслідуваного злочину, або яким можуть бути відомі факти та обставини, які досліджуються в рамках кримінального провадження", - говориться в матеріалах

У зв'язку з цим суд надав СБУ доступ до інформації про мобільні переговори з 15 січня 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран не має наміру віддавати чорні ящики збитого літака МАУ.

Крім того, глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що винний в аварії літака МАУ знаходиться у в'язниці.