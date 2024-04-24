Ситуация на фронте сегодня 24 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 101 боевое столкновение. Враг активизировал штурмовые действия на четырех направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Гремяч Черниговской области ;

; Белогоровка Луганской области ;

; Купянск, Глушковка Харьковской области ;

; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области ;

; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спирне, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам противника.