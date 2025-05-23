СБУ показала эксклюзивное видео с первого этапа обмена пленными "1000 на 1000"

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 23 мая, Украина и Россия начали проводить обмен пленными в формате "1000 на 1000". Он будет проходить в три этапа в течение трех дней.

Сегодня в Украину вернули 270 защитников и 120 гражданских, которых удерживала Россия.

Следующие этапы масштабного обмена пленными должны состояться в субботу, 24 мая, и в воскресенье, 25 мая.

Подробнее о том, кого именно Украине удалось вернуть домой, - в материале РБК-Украина.

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