СБУ показала ексклюзивне відео з першого етапу обміну полоненими "1000 на 1000"

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Україна та Росія почали проводити обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Він проходитиме у три етапи протягом трьох днів.

Сьогодні в Україну повернули 270 захисників і 120 цивільних, яких утримувала Росія.

Наступні етапи масштабного обміну полоненими мають відбутися в суботу, 24 травня, і в неділю, 25 травня.

Детальніше про те, кого саме Україні вдалося повернути додому, - в матеріалі РБК-Україна.

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