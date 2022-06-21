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СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер": скільки він отримував за бомбардування міст України

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 15:40
СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер": скільки він отримував за бомбардування міст України Фото: СБУ полонила російського пілота з ПВК "Вагнер" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ полонила російського пілота, який виявився найманцем із ПВК "Вагнер" і встигши повоювати в Україні лише три дні, був збитий ЗСУ із ПЗРК "Ігла". Він розповів, як скидав бомби і скільки за це платить Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як розповідають в прес-службі, перший бойовий виліт окупант здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні. Окупант на допиті виправдовується, мовляв, коли він йшов воювати, йшлося лише про "нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".

А коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він "раптово" усвідомив, що це "не правильная, не нужная война". Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день. Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тисяч рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.

Раніше українські військові взяли у полон бойовика із так званої "ЛНР". Чоловік розповів, що пішов воювати проти України, аби знову не потрапити у в'язницю.

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