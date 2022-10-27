СБУ проверяет объекты критической инфраструктуры Украины на наличие коллаборантов

Украинские правоохранители проверяют критические объекты инфраструктуры Украины, в частности в сфере энергетики, относительно наличия среди сотрудников людей, которые могут работать с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью и.о. главы СБУ Василия Малюка агентству "Интерфакс-Украина" .

"Каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. То есть берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного пересева мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. А как правило, находятся и те, кто уже реально работает на него", сообщил Малюк.

Так недавно был задержан один из работников ТЭС, который передавал РФ данные о расположении энергетических объектов, а затем собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам.

Также Василий Малюк отметил, что доказательства обстрелов энергетических объектов будут вовлечены в уголовные производства, которые будут слушать в международных судах.