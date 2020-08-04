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Кабмін пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів

Україна, Вівторок 04 серпня 2020 14:35
Кабмін пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів
Фото: паспорти (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Уряд вніс до Ради відповідний законопроект

Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство. Уряд вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3946.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує змінити Кримінальний кодекс.

Так, викрадення "важливих особистих документів" пропонують карати штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років. На цей час обмеження свободи громадян не передбачене.

При цьому викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану планують карати арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

За використання завідомо підроблених документів, що засвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі від 3 до 5 років.

Якщо такі дії вчинила група осіб за змовою або посадова особа, використовуючи службове становище, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, українцям хочуть дозволити отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами: в ВР зареєстрований відповідний законопроект №3860.

Як писало РБК-Україна, в Україні в серпні запустять новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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