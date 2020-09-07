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СБУ викрила схему підробки паспортів Євросоюзу

Понеділок 07 вересня 2020 15:02
СБУ викрила схему підробки паспортів Євросоюзу
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зловмисники продавали фальшиві ІD-картки резидентів кількох східноєвропейських країн під виглядом офіційних документів, що дають право на перебування та працевлаштування. "Липові" документи коштували у середньому 300-500 євро.

СБУ задокументувала низку фактів реалізації підроблених документів. "Турфірма" діяла приблизно 2 роки та до введення карантинних обмежень щомісяця виготовляла 20-30 фальшивих документів.

Правоохоронці під час санкціонованих обшуків у помешканнях та за місцем роботи фігурантів виявили оргтехніку для підробки документів, копії бланків паспортів, чорнову документацію, банківські картки, мобільні телефони, а також інші речові докази причетності до протиправної діяльності. Усе вилучене направлено на криміналістичну експертизу.

Фото: виявлена оргтехніка, документи, та кошти (ssu.gov.ua)

Наразі організатору та одній з його спільниць повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документрів) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозр ще двом учасникам протиправного бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство.

Також РБК-Україна писало, що СБУ затримала у Дніпрі чоловіка, який використовував підроблене службове посвідчення майора спецслужби.

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