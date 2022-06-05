СБУ перехопила размову "гауляйтера" Генічеська з радником "голови" Криму: про що вони говорили
Окупанти в Херсонській області "віджимають" приватний бізнес у місцевих підприємців. Загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим.
"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - пропонує Німетуллаєв.
Генічеський "гауляйтер" охоче погоджується з пропозицією, але переймається щоб "бабло из-под носа не увели…", бо не хоче залишитись без додаткового "заробітку".
"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - каже колаборант.
Як повідомлялось, СБУ вдалося дізнатися, за якими правилами діють російські пропагандисти. Виявляється ФСБ підготувала для них методичку, де розписано, як "правильно висвітлювати спецоперацію" в Україні, бо населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ".
Також воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 омсбр 2 загальновійськової армії ЗС РФ, що діють на Лиманському напрямку. Командування цієї бригади приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами, бо ті не хочуть воювати з ЗСУ.
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