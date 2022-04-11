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СБУ запустила додаток для перевірки підозрілих осіб

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 17:00
СБУ запустила додаток для перевірки підозрілих осіб Фото: СБУ працюватиме з новим додатком "ТиХто" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Антон Федорців

Кіберфахівці Служби безпеки України разом із командами YouControl та Artellence розробили додаток "ТиХто" для перевірки підозрілих осіб, зокрема на блокпостах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис СБУ у Facebook.

Основною метою додатку стало бажання спростити процедуру перевірки осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантанської години чи в будь-яких інших ситуаціях. У спецслужбі запевнили, що додаток не містить, не зберігатиме та на передавати персональні дані.

"Завдяки йому можна перевірити:

  • чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим;
  • чи перебуває людина в державному розшуку;
  • чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів;
  • чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази "Миротворець";
  • чи перебуває авто особи в розшуку", – йдеться в повідомленні.

СБУ використовуватиме для перевірки дані з відкритих реєстрів. Разом із тим, у відомсті закликали негайно передавати правоохоронцям будь-яку інформацію про "фактори ризику" в додатку.

До слова, Росія фактично завершила підготовку до наступальної операції на Донбасі.

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