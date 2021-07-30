Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Апеляційний суд прийняв рішення по розгляду апеляцій щодо домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука. Рішення слідчого судді Печерського райсуду залишили без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
"Ухвалу оголосять 3 серпня 2021 о 10-й годині. З того часу вона набуде чинності", - сказав суддя.
Печерський райсуд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.
Адвокати політика оскаржили рішення слідчого судді. Апеляційному суду потрібно було вивчити 12 томів справ перед прийняттям рішення.
Як відомо, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Медведчука у травні відправили під цілодоюовий домашній арешт та одягли електронний браслет.
РБК-Україна писало, що в лютому РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука.