Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

СБУ перед подрывом субмарины поразила российский Ил-38Н: новые детали спецоперации

Иллюстративное фото: противолодочный самолет Ил-38Н (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

СБУ во время спецоперации перед подрывом российской подводной лодки в Новороссийске поразила противолодочный самолет Ил-38Н.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Силовики обнародовали новые подробности уникальной спецоперации в порту Новороссийск, во время которой была уничтожена российская подводная лодка. Как выяснилось, ключевым этапом операции стало предварительное выведение из строя морского самолета-разведчика Ил-38Н, который мог сорвать атаку.

Во время подготовки к удару сотрудники 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ поразили модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Именно этот борт обеспечивал морскую разведку и противодействовал работе украинских морских дронов.

Ил-38Н предназначен для поиска подводных лодок, контроля морских акваторий, минирования и нанесения торпедных ударов. По данным СБУ, в Черном море Россия имела только один самолет этого класса, способный обнаружить подводный дрон "Sub Sea Baby" во время его движения к цели. Ориентировочная стоимость пораженного борта составляет около 24 миллионов долларов США.

Для атаки на самолет СБУ применила современный дрон с боевой частью надземного подрыва, оснащенной двумя тысячами поражающих элементов, направленных вниз. Подрыв произошел непосредственно над отсеком с основным оборудованием и радарами, в результате чего был также поврежден двигатель самолета.

Выведение Ил-38Н из строя обеспечило успешное выполнение главного этапа спецоперации - поражение российской подводной лодки класса "Варшавянка" в порту Новороссийск.

Обнародованные СБУ кадры атаки на самолет свидетельствуют о реальном уровне защищенности стратегических объектов РФ, который существенно отличается от официальных заявлений и внутренних отчетов российского минобороны.

В Службе безопасности Украины отметили, что и в дальнейшем будут работать по законным военным целям противника и наносить удары там, где враг этого не ожидает.

 

Напомним, дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Было поражено два самолета Су-27.

Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. Так, 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

