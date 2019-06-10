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СБУ очікує результатів експертизи для надання правової оцінки діям Медведчука та Бойка

Новини » Політика    10.06.2019 - 23:07
СБУ очікує результатів експертизи для надання правової оцінки діям Медведчука та Бойка
Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Служба безпеки досліджує обставини візиту Бойка та Медведчука в березні 2019 до Москви

Служба безпеки України очікує на результати лінгвістичної експертизи у межах справи про держзраду, щоб дати правову оцінку діям Віктора Медведчука та Юрія Бойка під час візиту в березні цього року до Москви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Експертизу проводить Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України за ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 лютого 2019 року.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) та 111 (державна зрада) ККУ, під час розслідування якого також досліджуються обставини візиту в березні цього року до Москви Віктора Медведчука та Юрія Бойка", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.

"Матеріали щодо візиту вище зазначених осіб (Медведчука та Бойка, - ред.) у червні цього року до Санкт-Петербургу можуть бути також перевірені у межах цього кримінального провадження", - також йдеться у повідомленні.

СБУ очікує результатів експертизи для надання правової оцінки діям Медведчука та Бойка

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звернулася до Служби безпеки з проханням прискорити експертизу у кримінальній справі щодо Віктора Медведчука про державну зраду.

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