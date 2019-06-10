СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко

Фото: Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Служба безопасности исследует обстоятельства визита Бойко и Медведчука в марте 2019 в Москву

Служба безопасности Украины ожидает результатов лингвистической экспертизы в рамках дела о госизмене, чтобы дать правовую оценку действиям Виктора Медведчука и Юрия Бойко во время визита в марте этого года в Москву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экспертизу проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины по постановлению Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля 2019 года.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УКУ, во время расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что следственный судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому поручил проведение экспертизы.

"Материалы по визиту вышеуказанных лиц (Медведчука и Бойко, - ред.) в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства", - также говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Службу безопасности с просьбой ускорить экспертизу по уголовному делу в отношении Виктора Медведчука о государственной измене.