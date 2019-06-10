ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко

Новости » Политика    10.06.2019 - 23:07
СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко
Фото: Юрий Бойко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Служба безопасности исследует обстоятельства визита Бойко и Медведчука в марте 2019 в Москву

Служба безопасности Украины ожидает результатов лингвистической экспертизы в рамках дела о госизмене, чтобы дать правовую оценку действиям Виктора Медведчука и Юрия Бойко во время визита в марте этого года в Москву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экспертизу проводит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины по постановлению Шевченковского районного суда Киева от 21 февраля 2019 года.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УКУ, во время расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что следственный судья самостоятельно определил экспертное учреждение, которому поручил проведение экспертизы.

"Материалы по визиту вышеуказанных лиц (Медведчука и Бойко, - ред.) в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть также проверены в рамках этого уголовного производства", - также говорится в сообщении.

СБУ ожидает результатов экспертизы для правовой оценки действий Медведчука и Бойко

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Службу безопасности с просьбой ускорить экспертизу по уголовному делу в отношении Виктора Медведчука о государственной измене.

Генпрокуратура просит СБУ ускорить экспертизу по делу Медведчука Бойко и Медведчук провели новые "газовые переговоры" с Россией
Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныБойкогосизмена
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь