Генпрокуратура просить СБУ прискорити експертизу у справі Медведчука

Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

У ГПУ зазначали, що чекають висновків експертизи з лютого

Генеральна прокуратура просить Службу безпеки України прискорити експертизу у кримінальній справі щодо Віктора Медведчука про державну зраду. Про це написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у своєму Facebook.

Сарган зазначила, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої знаходиться у прямому підпорядкуванні президента України.

"Це в повній мірі стосується і справи про ймовірну державну зраду Віктора Медведчука. ГПУ з лютого місяця поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що генпрокурор уже нагадав в. о. голови СБУ І. Баканову в офіційному листі", - написала прес-секретар Луценка.

Вона також зазначила, що ГПУ наполягає на прийнятті Верховною радою закону про колаборантство.

"Польоти інших українських діячів до Москви і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора - звичайно обурливий феномен воюючої країни. Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство. Без нього ні зустрічі українських політиків у Кремлі, ні фото української журналістки на фоні Красної площі самі по собі не можуть слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження", - підкреслила Сарган.

Нагадаємо, на початку лютого ГПУ внесла відомості про вчинення Віктором Медведчуком посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і державної зради.

Як писало РБК-Україна, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук прокоментував справу проти нього. Так, за словами Медведчука, його позиція у питанні мирного врегулювання повністю відповідає чинному законодавству.

Він також підкреслював, що "політичні репресії" щодо нього тривають протягом декількох років, в тому числі спроби відкрити кримінальні справи.