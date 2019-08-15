СБУ відповіла Луценку на звинувачення у приховуванні матеріалів у справі Гандзюк

Служба безпеки України заявляє, що не приховувала жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк. Про це йдеться у заяві СБУ, розміщеній у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, допит свідка відбувся 5 березня 2019 року. Цей свідок показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб.

У СБУ заявляють, що протокол допиту свідка долучений до матеріалів кримінального провадження щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна за звинуваченням в організації вбивства Гандзюк

Водночас, копію зазначеного протоколу допиту свідка долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Сергія Торбіна та інших осіб (усього 5) у вчиненні нападу на Гандзюк.

Також копію вказаного протоколу допиту долучено до матеріалів кримінального провадження за обвинуваченням Ігоря Павловського в організації вбивства Гандзюк.

"Таким чином твердження генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим", - йдеться в заяві.

У СБУ заявили, що служба під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк.

Як повідомляло РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України (СБУ) приховувала матеріали допитів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк.

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.