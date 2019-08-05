Вироки по справі Гандзюк набрали законної сили

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Мова йде про п'ятьох осіб, яких засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на Гандзюк

Вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області по справі вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк набрав законної сили. Про це повідомила у Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Мова йде про п'ятьох осіб, яких засуджено до позбавлення волі за вчинення нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.

Також 29 липня стало відомо, що підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і відвідав футбольний матч у Одесі.

Пізніше в Генпрокуратурі пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після завершення його терміну, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту.